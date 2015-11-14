‏رجعوا_بدر_لعروسته.. هاشتاج يحتج على اختطاف عريس يوم زفافه

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بمحافظة الإسكندرية بعد قيام قوات الأمن باختطاف شاب بعد انتهاء حفل عرسه مباشرة بحسب عائلته، وانتشر وسم ?#‏رجعوا_بدر_لعروسته إثر إصابة العروس بصدمة واحتجازها في المستشفى ، فيما طالب متظاهرون سلطات الأمن بالإفراج الفوري عن الشاب .



و كان ناشطون قد دشنوا في وقت سابق وسما على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "خطفوا العريس" احتل المرتبة الأولى خلال ساعات من نشره.



وقد اعتبر ناشطون ما حدث تكرارا لمعاناة آلاف الشباب داخل سجون الانقلاب ، فيما تساءل آخرون عن تهمة العريس، وراح البعض يطالب الأمم المتحدة بالتدخل كما حدث مع الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت قبلها بسويعات قليلة، وأدى ذلك إلى إطلاق سراحه .



وقالت منظمات حقوقية إن خطف بدر الجمل قسريا، هو جزء من سياسية ممنهجة دأبت عليها قوات الأمن منذ فترة بالمخالفة للقانون والدستور . واعتبرت أنه يبدو أن الحادث ليس الأول، ولن يكون الأخير.

* مرفق فيديو أرشيفي عن حلقة هاشتاج التي ناقشت الموضوع

قوات الأمن المصرية تختطف عريسا يوم زفافه