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مصر "تندهش" من قرار روسيا بحظر رحلات مصر للطيران

14/11/2015

أعرب وزير السياحة المصري هشام زعزوع عن اندهاشه من قرار روسيا بحظر رحلات شركة مصر للطيران إلى المطارات الروسية. وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن بلاده تأمل في إعادة النظر في القرار سريعا.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد أعلنت حظر رحلات شركة مصر للطيران إلى روسيا اعتبارا من اليوم السبت.

وقد أعلنت شركة آيرفلوت أكبر شركة طيران روسية إيقاف رحلاتها الجوية إلى مصر أيضا اعتبارا من السبت بدلا من الأول من ديسمبر/كانون الأول التاريخ الذي أعلنته في وقت سابق. 

في غضون ذلك، قالت وزارة النقل الروسية إنه تم إجلاء أكثر من ستين ألف سائح روسي من أصل ثمانين ألفا موجودين في مصر.

وقالت الحكومة البريطانية إن شركات الطيران في البلاد ستتوقف عن إجلاء السياح البريطانيين ابتداء من الثلاثاء القادم، وأضافت أن أي شخص يتخلف عن ذلك الموعد، سيضطر للعودة على مسؤوليته الشخصية.

وفي وقت سابق، أعلنت كازاخستان أنها قررت وقف رحلاتها الجوية مؤقتا إلى مصر على خلفية تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء مؤخرا.

* مرفق فيديو أرشيفي لمؤتمر مصري للطيران المدني عن آخر تطورات الطائرة الروسية .

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