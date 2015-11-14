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فيسبوك يطلق خدمة للاطمئنان على الأصدقاء في باريس

14/11/2015
صورة للخدمة الجديدة بالفيسبوك

أطلق فيسبوك خدمة جديدة "تحقق من سلامته" للتعرف على الأصدقاء القريبين من حادث هجمات باريس للاطمئنان عليهم.

ومن خلال الخدمة " SAVE  " يمكنك التعرف من خلال فيسبوك على حالة أصدقائك هل هم بخير، أم لا كما أنه يتحقق من وضع الأمن عندهم.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة والتواصل مع الأصدقاء المقيمين في تلك المنطقة من باريس. وبإمكان المستخدم بعد التحقق تأكيد أنه آمن، ووضع إشارة على المستخدمين الآمنين الآخرين الذين تحقق من نجاتهم من الحادث.

وقد وصلت تنبيهات لمستخدمي الفيسبوك الليلة الماضية تقول "صديقك فلان أكد نجاته من هجمات باريس الإرهابية".

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