فيديو.. عشرات القتلى والجرحى في عمليات إطلاق نار بباريس

قالت وسائل إعلام فرنسية إن نحو 60 شخصا على الأقل قتلوا في عمليات إطلاق نار في وسط باريس .

وأفادت بأن انفجارات سمعت قرب استاد كانت تجرى فيه مباراة لكرة القدم.

وأضافت وسائل الإعلام إن نحو 100 رهينة لا يزالون قيد الاحتجاز بقاعة باتاكلان للمؤتمرات بباريس.

وقامت الشرطة الفرنسية باقتحام القاعة لتحرير الرهائن.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حالة الطواريء في جميع أنحاء فرنسا، مشيرا إلى أنه سيأمر بإغلاق بعض المناطق.

وأفادت محطة "أوروبا 1 " الإذاعية أن عملية إطلاق نار رابعة حدتث في باريس في مركز تجاري

وطالبت بلدية باريس المواطنيين بعدم الخروج من بيوتهم لدواع أمنية، ونقلت قناة "سي سي إن" الأمريكية عن عمدة باريس أن ثلاثة مناطق تمت مهاجمتها.

وقال شاهد إنه سمع طلقات نارية أثناء سيره في شارع بالمنطقة العاشرة في باريس قرب قصر الجمهورية. وحين وصل أمام مطعم كانت هناك جثث على الأرض.