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فيديو: شاهد أكبر مظاهرات في كوريا الجنوبية منذ 7 أعوام

14/11/2015

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة سول اليوم (السبت) للمطالبة بإصلاحات في سوق العمل والقضاء على البطالة.

وقدرت الشرطة المشاركين في التظاهرة بنحو 80 ألفًا، بينهم 53 نقابة مهنية وعمالية ومنظمة مجتمع مدني، احتجاجاً على سلسلة من السياسات الحكومية، لا سيما قرار إلزام المدارس باعتماد كتب التاريخ المدرسية، الصادرة عن الدولة اعتباراً من 2017.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بينما كانوا يحاولون القيام بمسيرة نحو مقر رئيس البلاد.

وأصدرت حكومة كوريا الجنوبية بيانا أمس (الجمعة) تحذر فيه من أي تجمعات غير قانونية قائلة إنها ستتعامل بقوة مع أي تجمعات.

وسارع أكثر من 20 ألف ضابط من الشرطة  لمواجهة التظاهرات تفادياً لخروج الاشتباكات عن السيطرة، وسط هطول كثيف للأمطار، السبت.

واعتبر مراقبون مظاهرات اليوم الأكبر منذ العام 2008.

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