فيديو: تشييع جنازة شهيد فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية

شيّع آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم (السبت) جثمان الشهيد حسن البو (22 عاماً) في بلدة حلحول، شمالي الخليل جنويب الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاده برصاص الاحتلال مساء الجمعة.

انطلقت جنازة تشييع الشهيد "البو" في موكب عسكري رسمي من أمام المسشتفى الأهلي في الخليل، باتجاه منزله في بلدة حلحول ليتم إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل أفراد عائلته وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين

وطالب المشيعون المشاركون في التشييع، القيادة الفلسطينية وقيادة "حماس" بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بشكل فوري، والتوحد لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جنوده عمليات القتل المنظمة للشبان الفلسطينيين المشاركين في "الهبة الجماهيرية".