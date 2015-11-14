فيديو: إسرائيل تهدم منازل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدمه منازل في الضفة الغربية لأربعة فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين.

ونفذ الجيش عمليات الهدم في وقت مبكر (السبت) بعد حصوله على موافقة من المحكمة العليا.

وزعم جيش الاحتلال أن ثلاثة منازل هدمت في نابلس خاصة بفلسطينيين قتلوا زوجين إسرائيليين أمام أطفالهم.

وقال إن المنزل الآخر، قرب رام الله، خاص بفلسطيني قتل إسرائيليا كان في طريقه إلى منزله بعد مباراة لكرة السلة.

وأعادت إسرائيل استخدام أسلوب هدم المنازل لردع الهجمات.في الشهرين الماضيين حيث قتل فلسطينيون 14 إسرائيليا، معظمهم في هجمات طعن، بينما استشهد 81 فلسطينيا برصاص الاحتلال.