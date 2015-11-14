البث الحي
منوعات

فيديو: إسرائيل تهدم منازل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

14/11/2015

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدمه منازل في الضفة الغربية لأربعة فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين.

ونفذ الجيش عمليات الهدم في وقت مبكر (السبت) بعد حصوله على موافقة من المحكمة العليا.

وزعم جيش الاحتلال أن ثلاثة منازل هدمت في نابلس خاصة بفلسطينيين قتلوا زوجين إسرائيليين أمام أطفالهم.

وقال إن المنزل الآخر، قرب رام الله، خاص بفلسطيني قتل إسرائيليا كان في طريقه إلى منزله بعد مباراة لكرة السلة.

وأعادت إسرائيل استخدام أسلوب هدم المنازل لردع الهجمات.في الشهرين الماضيين حيث قتل فلسطينيون 14 إسرائيليا، معظمهم في هجمات طعن، بينما استشهد 81 فلسطينيا  برصاص الاحتلال.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)