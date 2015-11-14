عقار جديد لعلاج فيروس سي بنسب شفاء عالية

عقار "سوفالدي" لعلاج فيروس سي (أرشيف)

أعلنت شركة (جيليد ساينسي)" المتخصصة في الصناعات الدوائية أن إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة وافقت على السماح بإستخدام عقار هارفوني لعلاج الفيروس الكبدي الوبائي (سي) على نطاق واسع.



وقالت شركة الأمريكية، في بيان لها، إنه يمكن البدء في استخدام الدواء لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الحاد (سي) بكل اشكاله المختلفة، حتى من أصيبوا معه بفيروس الإيدز.



ووافقت إدارة الأغذية والأدوية أيضا على استخدام قرص واحد من العقار يوميا مع عقار المضاد الفيروسي ريبافرين، لمدة 12 أسبوعا كعلاج بديل عن عقار (هارفوني) منفردا، الذي يستخدم لمدة 24 أسبوعا لعلاج مرضى التليف الكبدي.



وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو 93% من مرضى فيروس الالتهاب الكبدي (سي) بأنواعه الفرعية و96% من المرضى المصابين به وبفيروس الإيدز أيضا تحسنت حالاتهم بصورة دائمة بعد 12 أسبوعا من بدء العلاج.



وتعني الاستجابة للعقار والتحسن بصفة دائمة نجاح العقار في علاج المرض، وأنه لم يتم رصد فيروس الالتهاب الكبدي لمدة 12 أسبوعا أو أكثر بعد انتهاء فترة العلاج.



وكانت إدارة الأغذية والأدوية أعلنت موافقتها المبدئية على عقار هارفوني في أكتوبر عام 2014، وبلغ حجم مبيعات العقار نحو 3.3 مليارات دولار.