شاهد: فرنسيون يهربون من إطلاق النار عبر النوافذ

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم (السبت) تسجيلا مصورا وصفه بـ«الصادم والبائس»، لمجموعة من الفرنسيين يحاولون الهروب من قاعة «باتاكلان» التي اقتحمها مسلحون، مساء الجمعة، وأطلقوا النار على من فيها.

وتظهر اللقطات التي بثها الموقع محاولة سيدة الهروب من القاعة عن طريق القفز من الشباك الخلفي للقاعة، لكنها ظلت معلقة لا تستطيع الهرب، وظلت متشبثة بحافة النافذة وهي تصرخ مطالبة إنقاذها حتى لا تسقط على الأرض، كما رصد الفيديو مشاهد من الصراخ ومحاولات الهروب من الوضع الذي وصفه الموقع بـ«المجزرة».

ويظهر في الفيديو عدد من الفرنسيين يجرون أصدقاءهم المقتولين، والغارقين في دمائهم، في شارع خلفي بعيدًا عن القاعة التي اقتحمها 4 مسلحين، أطلقوا النار على ما يقرب من 100 فرد داخلها، ويُسمع في الخلفية أصوات من الصراخ والعويل وطلقات النار.

وكان عدد من المسلحين اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المتواجدين، ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص.

وكانت باريس قد تعرضت لهجمات أمس أسفرت عن مقتل 129 شخصا وإصابة المئات، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تلك الهجمات متوعدا فرنسا بالمزيد منها.