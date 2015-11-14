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ساعة صباح .. متى تحصل الزوجة على إجازة من أعباء المنزل؟

14/11/2015

تعاني كثير من الزوجات من تزايد أعباء المنزل دون الحصول على فرصة للراحة وتجديد النشاط، فمتى يمكن للمرأة أن تحصل على إجازة من هذه الأعباء؟ كان هذا السؤال هو محور حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر.

تناول اللقاء الفكرة التي طرحتها الكاتبة سارة جمال في مدونتها التي نشرت على موقع الجزيرة مباشر تحت عنوان "يومي أنا"، وتحدثت الكاتبة فيها عن أهمية حصول الزوجة على إجازة ولو لمدة يوم واحد في الأسبوع من أعباء المنزل لممارسة بعض الهوايات المحببة وتجديد النشاط.

وخلال اللقاء قالت د. هيا المعضادي، مديرة البرنامج الوطني لتمكين المرأة بدولة قطر، إنه من حق المرأة أن تحصل على استراحة قصيرة أسبوعيا من أعباء المنزل التي لا تنتهي، مضيفةأان هذا لا يعني بالضرورة تخلي الزوجة عن واجباتها تجاه البيت والأبناء.

وأضافت أن المرأة العاملة يكون وضعها أصعب من ربة المنزل، كونها تشارك الرجل في النزول إلى العمل ومكابدة أعبائه بالإضافة لواجباتها المنزلية، ومن ثم تشتد حاجتها إلى الحصول على الراحة.

مدونة سارة جمال: يومي أنا

المصدر : الجزيرة مباشر
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