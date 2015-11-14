تفاعل واسع لمستخدمي مواقع التواصل مع هجمات باريس

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هجمات باريس أمس الجمعة
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والمغردون مع هجمات باريس التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ودشنوا أكثر من وسم للتعلق على الهجمات، منها #باريس و#هجمات_باريس.
وفيما يلي رصد لأبرز التعليقات على الحادث.
Abed Hassoun @AbedHassoun
ما يحصل الآن في #باريس كابوس حقيقي ليس فقط للفرنسيين، بل وللاجئين العرب وحتى للمسافرين إلى فرنسا لفترة قصيرة من البلدان العربية!
Mardo5ai @Mardo5ai
الشامتون الذي يرقصون على جثث الأبرياء ما أوقحكم.. محقت الرحمة من قلوبكم.
AminA @aminaanwarali
هولاند يختتم خطابة بتحيا فرنسا تحيا فرنسا تحيا الجمهورية #باريس
الكهربائى @Paolinooooo
اللى بيحصل انهاردة دا … تمن كل نقطة دم نزلت فى العراق و سوريا و ليبيا وأفغانستان و مصر و السودان!
رآآيــــق .. @Raig1980
#باريس اللي أعرفه ان هذا الجنون لا يرضي الله ولا رسوله ولا تقبله الفطرة السوية.. لعنة الله على كل من يتسبب في إرهاب وقتل البشرية.
Ahmad Ichrakieh @ahmadichrakie
أليس غريبا أن يضرب الإرهاب كل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ولا تطال رصاصة واحدة الدول الراعية للنظام السوري؟ من حقنا أن نسأل #باريس
عبدالعزيز العُمري @889Alamri
المتعاطفون مع الإرهاب بذريعة أن الضحايا خارج عن الدين أو المذهب، هم المتعاطفون مع داعش؛ ولكن بطريقة أخرى.
مي آل حمدان @mai__aal_
شو اللي يصير بهالعالم ؟ الله يشفي الجرحى ويسلم الرهائن ويرحم القتلى ..#باريس
مهد الثورة في العقول @eng_elbaz
اليمين المتطرف هو الفائز الأكبر مما حدث اليوم. الانتخابات القادمة محسومة وكما قلت فإن الخاسر الأكبر هم اللاجئين #باريس
ولييد العتيبي? #10 @walid_saad1
الحين التواعس (داعش) تتبنو العملية والضحية المسلمين في فرنسا راح يكون نفس سيناريو 11 سبتمبر! حسبي الله ونعم الوكيل الإسلام برئ منكم #باريس
Ahmed Alfozan @Ahmed_Fozan
كان الله في عون اللاجئين، فأغلب الظن أنهم سيكونون المتهم الأول. و يمكن فعلا الإرهابيين دخلوا كلاجئين.
زياد الجهني @ZRefaei
ليلة مظلمة في #باريس؛ ولكنها لا تساوي نصف ليلة مما يذوقه أهلنا في سوريا والعراق وفلسطين -ملة الإرهاب واحدة-
سُهيــــــــلة @sohylanasr
الشرطة اقتحمت متأخر بقالهم ساعتين فاتحين النار على اللى فى المسرح لحد ما قتلوا 100! #باريس
أبو سهم أحمد شريان @ahmadsharyan 3دقبل 3 دقائق
الحقيقة بعد الانفجار اللي صار بــ #باريس الواقع مؤلم الدم الغربي صار غالي والدم العربي المسلم ولا شيء.
November-1974 @Q6R1974 3 ضحايا أبرياء لا يختلفون عن الضحايا عندنا كلهم قتلوا بلا ذنب – #باريس
رانيا||Rania• @Raniamhq 8
ناس بتتشمت و تلاقيهم في كل إجازة ناطين على #باريس أي إنسان يفرح بقتل أرواح بريئة، هو إنسان لا يملك ذرة إنسانية.
عبدالله الطلوحي#قصاف @alanzy7 10
فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت موقفها ضد الأسد. إذا لا تخدم مصالح الموساد لا تخدم إيران داعش أداة فقط.
@AhmedZagloul5 11
هناك حيث الموسيقى والعطر لم يعد للموسيقى صوت.. ولا للعطر رائحة نامت تلك المدينة الجميلة على صوت الرصاص ورائحة الدم #باريس
mohamed elshrif @moh_sh8020
إحنا عندنا الكاميرات بتوصل للجثث والاشلاء قبل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة بساعة حضرتك .. فميصحش كده.
عماد الوصابي @ emadalwasaby
#باريس من يفرح بقتل المدنيين الأبرياء في باريس أو أي مكان آخر و يبرر لذلك فهناك شك في إنسانيته.
محمد العرب ـ بو عمر @malarab1
المسلمون دفعوا فاتورة 11سبتمبر وسيدفعون فاتورة ليلة #باريس السوداء لأن الهدف من كل هذا تقييد الإسلام الذي يطرق باب أوروبا وأمريكا بوضوح.
فائق منيف @Fmuneef
كعادة الإرهاب في الإضرار بمصالح المسلمين؛ تريد هذه الهجمات إعادة فرنسا إلى نهج ساركوزي العدائي وقيادة أوروبا لمزيد من الإسلاموفوبيا.