البث الحي
منوعات

تفاعل واسع لمستخدمي مواقع التواصل مع هجمات باريس

14/11/2015

هجمات باريس أمس الجمعة
 

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والمغردون مع هجمات باريس التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ودشنوا أكثر من وسم للتعلق على الهجمات، منها #باريس و#هجمات_باريس.

وفيما يلي رصد لأبرز التعليقات على الحادث.

Abed Hassoun ‏@AbedHassoun

ما يحصل الآن في #باريس كابوس حقيقي ليس فقط للفرنسيين، بل وللاجئين العرب وحتى للمسافرين إلى فرنسا لفترة قصيرة من البلدان العربية!

Mardo5ai ‏@Mardo5ai

الشامتون الذي يرقصون على جثث الأبرياء ما أوقحكم.. محقت الرحمة من قلوبكم.

AminA ‏@aminaanwarali

هولاند يختتم خطابة بتحيا فرنسا تحيا فرنسا تحيا الجمهورية #باريس

الكهربائى ‏@Paolinooooo 

اللى بيحصل انهاردة دا … تمن كل نقطة دم نزلت فى العراق و سوريا و ليبيا وأفغانستان و مصر و السودان!

رآآيــــق .. ‏@Raig1980 

#باريس اللي أعرفه ان هذا الجنون لا يرضي الله ولا رسوله ولا تقبله الفطرة السوية.. لعنة الله على كل من يتسبب في إرهاب وقتل البشرية.

Ahmad Ichrakieh ‏@ahmadichrakie 

أليس غريبا أن يضرب الإرهاب كل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ولا تطال رصاصة واحدة الدول الراعية للنظام السوري؟ من حقنا أن نسأل #باريس

عبدالعزيز العُمري ‏@889Alamri 

المتعاطفون مع الإرهاب بذريعة أن الضحايا خارج عن الدين أو المذهب، هم المتعاطفون مع داعش؛ ولكن بطريقة أخرى.

مي آل حمدان ‏@mai__aal_ 

شو اللي يصير بهالعالم ؟ الله يشفي الجرحى ويسلم الرهائن ويرحم القتلى ..#باريس

مهد الثورة في العقول ‏@eng_elbaz 

اليمين المتطرف هو الفائز الأكبر مما حدث اليوم. الانتخابات القادمة محسومة وكما قلت فإن الخاسر الأكبر هم اللاجئين #باريس

ولييد العتيبي? #10 ‏@walid_saad1

الحين التواعس (داعش) تتبنو العملية والضحية المسلمين في فرنسا راح يكون نفس سيناريو 11 سبتمبر! حسبي الله ونعم الوكيل الإسلام برئ منكم #باريس

Ahmed Alfozan ‏@Ahmed_Fozan

كان الله في عون اللاجئين، فأغلب الظن أنهم سيكونون المتهم الأول. و يمكن فعلا الإرهابيين دخلوا كلاجئين.

زياد الجهني ‏@ZRefaei 

ليلة مظلمة في #باريس؛ ولكنها لا تساوي نصف ليلة مما يذوقه أهلنا في سوريا والعراق وفلسطين -ملة الإرهاب واحدة-

سُهيــــــــلة ‏@sohylanasr 

الشرطة اقتحمت متأخر بقالهم ساعتين فاتحين النار على اللى فى المسرح لحد ما قتلوا 100! #باريس

أبو‏ سهم أحمد شريان ‏@ahmadsharyan   3دقبل 3 دقائق

الحقيقة بعد الانفجار اللي صار بــ #باريس الواقع مؤلم الدم الغربي صار غالي والدم العربي المسلم ولا شيء.

November-1974 ‏@Q6R1974   3 ضحايا أبرياء لا يختلفون عن الضحايا عندنا كلهم قتلوا بلا ذنب – #باريس

رانيا||Rania• ‏@Raniamhq   8

ناس بتتشمت و تلاقيهم في كل إجازة ناطين على #باريس  أي إنسان يفرح بقتل أرواح بريئة، هو إنسان لا يملك ذرة إنسانية.

عبدالله الطلوحي#قصاف ‏@alanzy7   10

فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت موقفها ضد الأسد. إذا لا تخدم مصالح الموساد لا تخدم إيران داعش أداة فقط.

‏@AhmedZagloul5   11

هناك حيث الموسيقى والعطر لم يعد للموسيقى صوت.. ولا للعطر رائحة نامت تلك المدينة الجميلة على صوت الرصاص ورائحة الدم #باريس

mohamed elshrif ‏@moh_sh8020  

إحنا عندنا الكاميرات بتوصل للجثث والاشلاء قبل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة بساعة حضرتك .. فميصحش كده.

عماد الوصابي ‏@ emadalwasaby  

#باريس من يفرح بقتل المدنيين الأبرياء في باريس أو أي مكان آخر و يبرر لذلك فهناك شك في إنسانيته.

محمد العرب ـ بو عمر ‏@malarab1  

المسلمون دفعوا فاتورة 11سبتمبر وسيدفعون فاتورة ليلة #باريس السوداء لأن الهدف من كل هذا تقييد الإسلام الذي يطرق باب أوروبا وأمريكا بوضوح.

فائق منيف ‏@Fmuneef  

كعادة الإرهاب في الإضرار بمصالح المسلمين؛ تريد هذه الهجمات إعادة فرنسا إلى نهج ساركوزي العدائي وقيادة أوروبا لمزيد من الإسلاموفوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)