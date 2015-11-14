تفاعل واسع لمستخدمي مواقع التواصل مع هجمات باريس

هجمات باريس أمس الجمعة

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والمغردون مع هجمات باريس التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ودشنوا أكثر من وسم للتعلق على الهجمات، منها #باريس و#هجمات_باريس.

وفيما يلي رصد لأبرز التعليقات على الحادث.

Abed Hassoun ‏@AbedHassoun

ما يحصل الآن في #باريس كابوس حقيقي ليس فقط للفرنسيين، بل وللاجئين العرب وحتى للمسافرين إلى فرنسا لفترة قصيرة من البلدان العربية!

Mardo5ai ‏@Mardo5ai

الشامتون الذي يرقصون على جثث الأبرياء ما أوقحكم.. محقت الرحمة من قلوبكم.

AminA ‏@aminaanwarali

هولاند يختتم خطابة بتحيا فرنسا تحيا فرنسا تحيا الجمهورية #باريس

الكهربائى ‏@Paolinooooo

اللى بيحصل انهاردة دا … تمن كل نقطة دم نزلت فى العراق و سوريا و ليبيا وأفغانستان و مصر و السودان!

رآآيــــق .. ‏@Raig1980

#باريس اللي أعرفه ان هذا الجنون لا يرضي الله ولا رسوله ولا تقبله الفطرة السوية.. لعنة الله على كل من يتسبب في إرهاب وقتل البشرية.

Ahmad Ichrakieh ‏@ahmadichrakie

أليس غريبا أن يضرب الإرهاب كل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ولا تطال رصاصة واحدة الدول الراعية للنظام السوري؟ من حقنا أن نسأل #باريس

عبدالعزيز العُمري ‏@889Alamri

المتعاطفون مع الإرهاب بذريعة أن الضحايا خارج عن الدين أو المذهب، هم المتعاطفون مع داعش؛ ولكن بطريقة أخرى.

مي آل حمدان ‏@mai__aal_

شو اللي يصير بهالعالم ؟ الله يشفي الجرحى ويسلم الرهائن ويرحم القتلى ..#باريس

مهد الثورة في العقول ‏@eng_elbaz

اليمين المتطرف هو الفائز الأكبر مما حدث اليوم. الانتخابات القادمة محسومة وكما قلت فإن الخاسر الأكبر هم اللاجئين #باريس

ولييد العتيبي? #10 ‏@walid_saad1

الحين التواعس (داعش) تتبنو العملية والضحية المسلمين في فرنسا راح يكون نفس سيناريو 11 سبتمبر! حسبي الله ونعم الوكيل الإسلام برئ منكم #باريس

Ahmed Alfozan ‏@Ahmed_Fozan

كان الله في عون اللاجئين، فأغلب الظن أنهم سيكونون المتهم الأول. و يمكن فعلا الإرهابيين دخلوا كلاجئين.

زياد الجهني ‏@ZRefaei

ليلة مظلمة في #باريس؛ ولكنها لا تساوي نصف ليلة مما يذوقه أهلنا في سوريا والعراق وفلسطين -ملة الإرهاب واحدة-

سُهيــــــــلة ‏@sohylanasr

الشرطة اقتحمت متأخر بقالهم ساعتين فاتحين النار على اللى فى المسرح لحد ما قتلوا 100! #باريس

أبو‏ سهم أحمد شريان ‏@ahmadsharyan 3دقبل 3 دقائق

الحقيقة بعد الانفجار اللي صار بــ #باريس الواقع مؤلم الدم الغربي صار غالي والدم العربي المسلم ولا شيء.

November-1974 ‏@Q6R1974 3 ضحايا أبرياء لا يختلفون عن الضحايا عندنا كلهم قتلوا بلا ذنب – #باريس

رانيا||Rania• ‏@Raniamhq 8

ناس بتتشمت و تلاقيهم في كل إجازة ناطين على #باريس أي إنسان يفرح بقتل أرواح بريئة، هو إنسان لا يملك ذرة إنسانية.

عبدالله الطلوحي#قصاف ‏@alanzy7 10

فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت موقفها ضد الأسد. إذا لا تخدم مصالح الموساد لا تخدم إيران داعش أداة فقط.

‏@AhmedZagloul5 11

هناك حيث الموسيقى والعطر لم يعد للموسيقى صوت.. ولا للعطر رائحة نامت تلك المدينة الجميلة على صوت الرصاص ورائحة الدم #باريس

mohamed elshrif ‏@moh_sh8020

إحنا عندنا الكاميرات بتوصل للجثث والاشلاء قبل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة بساعة حضرتك .. فميصحش كده.

عماد الوصابي ‏@ emadalwasaby

#باريس من يفرح بقتل المدنيين الأبرياء في باريس أو أي مكان آخر و يبرر لذلك فهناك شك في إنسانيته.

محمد العرب ـ بو عمر ‏@malarab1

المسلمون دفعوا فاتورة 11سبتمبر وسيدفعون فاتورة ليلة #باريس السوداء لأن الهدف من كل هذا تقييد الإسلام الذي يطرق باب أوروبا وأمريكا بوضوح.

فائق منيف ‏@Fmuneef

كعادة الإرهاب في الإضرار بمصالح المسلمين؛ تريد هذه الهجمات إعادة فرنسا إلى نهج ساركوزي العدائي وقيادة أوروبا لمزيد من الإسلاموفوبيا.