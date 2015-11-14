البث الحي
منوعات

انخفاض أسعار النفط في أكبر خسائر منذ 8 أشهر

14/11/2015
حقل نفط " أرشيف"

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الملحوظ في نهاية التعاملات أمس، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية في ثمانية أشهر.وخسر الخامان القياسيان، مزيج برنت الأوروبي وتكساس الأميركي، ثمانيةً في المائة في أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي.

 وتراجع سعر خام برنت إلى نحو ثلاثة وأربعين دولاراً وثلث الدولار للبرميل, بينما انخفض سعر خام تكساس الأميركي إلى أربعين دولاراً وثلاثة أرباع الدولار للبرميل.

وزاد من حدة تراجع الأسعار بياناتٌ أظهرت أول زيادة في عدد المنصات النفطية بالولايات المتحدة, بالإضافة إلى ارتفاع حجم المخزونات الأميركية من النفط الخام بأكثر من ستة ملايين برميل.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)