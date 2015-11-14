انخفاض أسعار النفط في أكبر خسائر منذ 8 أشهر

حقل نفط " أرشيف"

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الملحوظ في نهاية التعاملات أمس، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية في ثمانية أشهر.وخسر الخامان القياسيان، مزيج برنت الأوروبي وتكساس الأميركي، ثمانيةً في المائة في أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي.



وتراجع سعر خام برنت إلى نحو ثلاثة وأربعين دولاراً وثلث الدولار للبرميل, بينما انخفض سعر خام تكساس الأميركي إلى أربعين دولاراً وثلاثة أرباع الدولار للبرميل.



وزاد من حدة تراجع الأسعار بياناتٌ أظهرت أول زيادة في عدد المنصات النفطية بالولايات المتحدة, بالإضافة إلى ارتفاع حجم المخزونات الأميركية من النفط الخام بأكثر من ستة ملايين برميل.