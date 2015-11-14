الرئيس الفرنسي: تنظيم الدولة نفذ هجمات باريس

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم السبت إن هجمات باريس التي أودت بحياة 127 شخصا هي "عمل من أعمال الحرب" نفذه تنظيم الدولة الإسلامية من الخارج بمساعدة من الداخل.



وأضاف أنه سيتحدث إلى البرلمان يوم الاثنين في اجتماع طارئ، وأعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام.



جدير بالذكر أن تنظيم الدولة كان قد بث اليوم السبت تسجيلا مصورا لا يحمل تاريخا يدعو فيه المسلمين غير القادرين على السفر إلى سوريا لتنفيذ هجمات في فرنسا.



وقال أحد أعضاء التنظيم يحيط به مسلحون آخرون "هذه رسالة للمسلمين الذين ما زالوا يعيشون في دار الكفر من إخوانكم الفرنسيين الذين هاجروا .. ماذا تنتظرون؟ لماذا لم تهاجروا؟ "



"كيف يطيب لكم أن تعملوا في دار الكفر وقد فتح الله لكم بابا إلى حسن الأعمال .. الجهاد في سبيل الله."