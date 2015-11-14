أنصار السيسي شامتون في فرنسا و"الأسواني" مندهش

الاسواني مندهش من موقف انصار السيسي في أحداث باريس

نسي أنصار ومؤيدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفلات التطبيل لفرنسا وموقفها الداعم للنظام بعد انقلاب 3يوليو ،ونسوا صفقة طائرات الرافال التي هللوا لها وإعتبروها نصرا مبينا وتغيرا استراتيجيا في منظومة تسليح القوات المسلحة ،وانها بداية حقيقية لتنويع مصادر السلاح ،نسوا، ونسوا الزيارة التي قام بها السيسي لفرنسا والتي وصفوها بأنها تاريخية وأنها "ضربة معلم " وراحوا يشمتون في ضحايا أحداث باريس التي وقعت بالأمس وراح ضحيتها 127 قتيلا وأكثر من 200 مصاب . وذلك ردا علي قرار روسيا وبعض الدول الغربية ليس من بينها فرنسا بوقف رحلاها الجوية الي مصر بعد تفجير الطائرة الروسية في سيناء

لم تقتصر الشماتة على بعض الإعلاميات المحسوبات على نظام السيسي من عينة لميس الحديدي وفجر السعيد وبوسي شلبي والصحفية نشوي الحوفي ،اللاتي أظهرن شماتة غير عادية في الحادث ساخرين من منظومة الأمن الفرنسية ومطالبين بترحيل من اسموهم بالرعايا المصريين من فرنسا .

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ب"بوستات وتويتات " ساخرة وشامتة من قبل مؤيدي السيسي سواء من الصحفيين او الأشخاص العاديين ،كتبت أحدهم وهي رئيسة قسم بجريدة يومية كان رئيس تحريرها مديرا للحملة الإعلامية للسسي ابان ترشحه للرئاسة "ويمكرون ويمكر الله افرح يا سيسي ربنا جابلك حقك "

وكتب المئات منهم تدوينات تدور حول معاني السخرية من الإجراءات الأمنية في فرنسا وان مصر قررت تعليق رحلاتها الجوية الي فرنسا ،وكتب اخرون صراحة "اللهم شماتة " ، و"تذوقوا من نفس الكأس "

وامتدت الشماتة الي صحيفة الأهرام الرسمية التي كتبت عنونا شامتا في الاحداث عبر بوابتها الاليكترونية قالت فيه "فرنسا تفوز على المانيا بثنائية وديا والارهاب يسجل 7 أهداف

وكتب صحفي من أنصار السيسي " انتم بتحالفكم مع التيارات الدينية وجماعة الإخوان من صنعتم الإرهاب وطباخ السم يتذوقه "

و استفر سلوك وطريقة تناول اعلاميي السيسي لاحداث باريس الأديب علاء الأسواني،.وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدوينة قال فيها : "قتل همجي عشوائي للأبرياء في باريس، والعالم كله حزين، وفي مصر بعض الإعلاميين لم يروا في المأساة إلا فرصة أخرى لنفاق السيسي، ما هذه المخلوقات؟".