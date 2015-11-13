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وسادة ذكية للنوم على صوت دقات قلب الحبيب

13/11/2015

وسادة ذكية للنوم على صوت دقات قلب الحبيب

ابتكر باحثون وسيلة سهلة للتواصل بين الأحبة حين  تفرقهم الأماك،ن حيث تمكنوا من تطوير وسادة ذكية تمكن المستخدمين من سماع دقات قلب أحبائهم من أي مكان في العالم حال وضع الرأس على الوسادة، وذلك عن طريق سماعات الأذن أو مكبر صوت يوضع تحت الوسادة الموصولة بسوار يتم ارتداؤه في اليد ليرصد دقات القلب في اللحظة المعينة ويرسله إلى الوسادة الخاصة بالطرف الآخر.

ولا يمكن اعتماد هذه الوسادة لأجل تتبع اللياقة البدنية للمستخدم ولا حالته الصحية ولا حتى طريقة نومه، إذ هي مصنعة خصيصا للتقريب بين الحبيبين اللذين يعيشان على مسافة بعيدة أحدهم عن الآخر.

وقامت كل من شركة " Little Riot" بتصنيع هذه التكنولوجيا الجديدة التي أطلقت عليها اسم " Pillow Talk"، وتعمل الشركة البريطانية على رفع الدعم المالي لتصنيع الوسادة ليصل إلى ما يزيد عن 113 ألف دولار من خلال إتاحتها على موقع التمويل الجماعي "Kickstarter".

وسيتم إطلاق " Little Riot" في الأسواق بعدد محدود بسعر 79 دولاراً، وفي حال نجاح حملة التمويل فإنه سيتم طرحها في السوق ابتداء من شهر مايو/أيار 2016.

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