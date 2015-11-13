مقتل 3 جنود أتراك ، وإصابة 11 مسلحا "كرديا"

مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني – أرشيف

قتل ثلاثة جنود أتراك (الجمعة) في جنوب شرق تركيا، وقال الجيش التركي في بيان إن جنديين قتلا حين مرت مركبتهما على عبوة ناسفة ببلدة "ليجه"، فيما قتل الجندي الثالث وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بمنطقة إرجيش في إقليم فان.

وقالت السلطات الأمنية التركية إن قوات الأمن قتلت 11 من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور (الخميس) في اشتباكات بمنطقتي الجزيرة وسيلوبي في إقليم شرناق.

يأتي ذلك بينما ظل حظر التجول ساريا في ثلاث مناطق في بلدة سلوان لليوم الحادي عشر على التوالي حتى بعد أن قالت مصادر أمنية أن القوات استعادت السيطرة الكاملة على المناطق بعد عمليات استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ورفض رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو انتقادات وجهت للعمليات الأمنية وقال إن جميع "الإجراءات الإنسانية" تطبق وتعهد باستمرار العملية إلى أن "يتم تأمين كل شارع".