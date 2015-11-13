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مقتل إسرائيليين في إطلاق نار بالخليل وفرار المهاجم

13/11/2015

إحدى سيارات الإسعاف تنقل مصابين ـ أرشيف

قتل إسرائيليان بعد تعرض سيارتهما لإطلاق رصاص أثناء مرورها قرب مستوطنة عتنائيل جنوب الخليل، وأكد ناطق باسم الإسعاف الإسرائيلي مقتل الشخصين، وهما رجلان يبلغان من العمر 18 و40 عاما.

وقال الناطق إن إسرائيليا ثالثا أصيب بجروح في الهجوم وأضاف أن فلسطينيا ترجل من سيارته وفتح النار على السيارة التي كان يستقلها الإسرائيليون الثلاثة، وقال إن الفلسطيني فر من موقع الهجوم.

وفي وقت لاحق، قتل فلسطيني واحد يبلغ من العمر 21 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقالت مصادر طبية فلسطينية إن القتيل يدعى "حسن البو" وإنه أصيب برصاصة في قلبه.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تشهدان منذ أوائل الشهر الماضي موجة من الهجمات قتل فيها 14 إسرائيليا و75 فلسطينيا على الأقل.

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