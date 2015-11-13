مصر ترسل تسجيلا من الطائرة الروسية إلى الخارج لتحليله

حطام الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء المصر ية _ أرشيف

قال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال في حوار صحفي مع جريدة الأهرام المصرية اليوم الجمعة, إنه سيتم إرسال أخر سبع ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود قبل تفكك الطائرة الروسية المنكوبة ايرباص ايه-321 في الجو، إلى الخارج لتحليلها.

ولم يتضح بعد البلد الذي سيتم إرسال نسخة من التسجيل له لتحليله لمعرفة أسباب تحطم الطائرة في 31 اكتوبر ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.

ونقلت صحيفة الأهرام عن وزير الطيران المدني قوله إنه سيتم تحليل الصوت الذي سجله الصندوق الأسود في الطائرة "عبر أجهزة معينة", مشيرا إلى أن هذه الأجهزة "غير متوفرة في معظم دول العالم، وسيتم نقل أخر سبع ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود إلى أحدى الدول المصنعة للطائرات التي توجد بها هذه الأجهزة، لتحليل الصوت وأسبابه".

وأكد أنه لن يتم نقل الشريط الأصلي الخاص بالصندوق الأسود إلى الخارج.

وتعتقد العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإسرائيل أن الطائرة أسقطت بقنبلة وضعت على متنها وانفجرت عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري.

يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تفجير الطائرة.

ويتم تصنيع طائرات ايرباص في المانيا بتصميم فرنسي ولكن يتم تصنيع محركاتها في الولايات المتحدة.

ودفع الحادث روسيا إلى وقف الرحلات الجوية إلى مصر حتى إشعار آخر بينما قررت بريطانيا تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ، ووجهت تلك القيود صفعة قوية للسياحة في مصر والتي تعد مصدر دخل أساسي للبلاد.

وقال الوزير إن لجنة التحقيق في الحادث "لم تتوصل حتى الآن إلى أية نتيجة لأسباب الحادث، وبالتالي ستبقى كل الاحتمالات قائمة حول أسبابها".

وأشار إلى أن من بين الأسباب المحتملة وجود "عطل فني أو عمل تخريبي أو وجود شيء داخل الطائرة بين أمتعة الركاب تم وضعه بحسن نية مثل اسطوانات الأوكسجين الخاصة بالغطس، أو بطاريات السيارات، حيث أن وجود مثل هذه الأشياء المضغوطة يمكن أن تتأثر بفرق الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار".

وقال إن الأمر يبدو وكأنه "مؤامرة موجهة ضد مصر لأهداف أخرى غير وقوع حادث أو سلامة ركاب"، حسب الصحية.