كيري: 250 مليون دولار مساعدات لنجاح التحول الديمقراطي بتونس

قال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إن بلاده خصصت250 مليون دولار مساعدات لتونس وسيصل مستشارون عسكريون لتونس قريبا, مشيرا إلى أن الـمـجتمـع الأهلـي فـي تونـس يجـب أن يواصل دوره في تعزيز ركائـز التحول الديمقراطـي داخل بلاده.

وأضاف "كيري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي عقد اليوم الجمعة بالعاصمة تونس نـهـدف إلــى انـتـقـال سـيـاســي في سـوريـا وتـشـكـيـل حـكـومـة تـشـمـل الجميع, مشيرا إلى أنه يتم تقيم نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت "محمد اموازي" الملقب بـ"جون " في الرقـة السوريـة.

وأوضح أن بلاده تدعـم الحكومـة التونسيـة وأجندتهـا للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي.

وأكد "كيري" أن الـولايـات الـمـتـحـدة سـتـواصـل دعمهـا لـلـشـعـب الـتـونـسـي فــي كـافــة الـمـجـالات وأنها تريد النجاح للتونسيين في إنجاح الديمقراطية داخل البلاد .

من جانبة قال "الطيب البكوش" وزير الخارجية التونسي: هـنـاك 3 فـرق عـمــل تـشـارك فــي الـحـوار الاسـتـراتـيـجـي الـتـونـسـي الأمـريـكـي, معربا عن شكره للإدارة الأمريكيـة علـى دعمها لتجربة الانتقال الديمقراطـي فـي تونـس.

وأضاف "البكوش" خلال مشاركته في المؤتمر أن بلاده أنـهـت صـياغـة استراتيجيـة

لـمـواجـهـة الـعـنـف والإرهـاب سـتـعـرض قريبـا, مشيرا إلى أنه تم بحث جميع أشكال التعاون بيـن تونس والـولايـات الـمـتـحدة خاصـة الأمنـي والاقتصادي.

وتابع "نـتـطلع إلـى إقرار برنامـج مساعدات أمريكـية لـتـونــس عـلى مـدار 5 سـنـوات" .

وأوضح وزير الخارجية التونسي أنه تم الاتفاق عـلـى ضرورة التوصـل لحل سلمي في ليبيا لأنها تشكـل مصدر قلـق لتونـس .