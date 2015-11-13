كاميرون: ننتظر تأكيد المعلومات بشأن مقتل "جون" بالعراق

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بلادة ستفعل كل مايلزم من أجل وضع حد لما يفعله الجهادي محمد إيموازي من قتل وجرائم ضد الأخرين, مشيرا إلى أن الولا يات المتحدة الأمريكية لن تهدأ إلا بعد القضاء على تنظيم الدولة .

وأضاف كاميرون خلال بيان صحفي ألقاه اليوم بالعاصمة البريطنية ( لندن) أن إيموازي والشهير "بجون" هو القاتل الأساسي لدى تنظيم الدولة الإسلامية وجرائمه لم يستثن منها المسلمين على حد قوله .

وأوضح أن بريطانيا لاتزال تنتظر تأكيد المعلومات الخاصة بمقتل الجهادي محمد إيموازي في الغارة الأمريكية الأخيرة على معقله.