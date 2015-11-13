البث الحي
منوعات

كاميرون: ننتظر تأكيد المعلومات بشأن مقتل "جون" بالعراق

13/11/2015
 رئيس الوزراء ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بلادة ستفعل كل مايلزم من أجل وضع حد لما يفعله الجهادي محمد إيموازي  من قتل وجرائم ضد الأخرين, مشيرا إلى أن الولا يات المتحدة الأمريكية لن تهدأ إلا بعد القضاء على تنظيم الدولة .

وأضاف كاميرون خلال بيان صحفي ألقاه اليوم بالعاصمة البريطنية ( لندن)  أن إيموازي والشهير "بجون" هو القاتل الأساسي  لدى تنظيم الدولة الإسلامية وجرائمه لم يستثن منها المسلمين على حد قوله .

وأوضح أن بريطانيا  لاتزال تنتظر تأكيد المعلومات  الخاصة بمقتل  الجهادي محمد إيموازي  في الغارة الأمريكية الأخيرة على معقله.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)