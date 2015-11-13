عرض أول "فيديو 360 درجة" على "فيس بوك"

عرض مؤسس فيس بوك فيديو بخاصية 360 درجة من كوريا الشمالية

أطلق فيس بوك تحديثا جديدا لمشغل الفيديو على نسخة المتصفح وتطبيقات الأجهزة الذكية ليضيف إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بزاوية دوران 360 درجة.

وعرض "مارك زوكربيرج" مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة أوّل فيديو 360 درجة، على صفحته الشخصيّة.

وقال مارك زوكربيرغ : "إن مشاهدة مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة يوفر تجربة جديدة بالنسبة لمستخدمي الموقع لأنه يسمح للمستخدم بتغيير زاوية الرؤية، مضيفا أن هذه الميزة تفتح آفاقا جديدة يشعر المستخدم من خلالها أنه جزء من ما يشاهده لتعزيز تجربة الاستخدام".

وشارك "مارك" مقطع فيديو من كوريا الشمالية قامت شبكة ABC الإخبارية بتصويره لتجربة مقاطع الفيديو الجديدة، حيث يمكن الضغط بالماوس على المقطع وتحريكه لمشاهدته من أكثر من زاوية وكأن المستخدم يشاهده من قلب الحدث.

واختتم "مارك" تصريحه قائلا أنه يعتقد أن المُستخدمين سيقومون بمشاركة المزيد من الفيديو بزاوية 360 درجة، خصوصا أن التقنيات فسحت المجال أمامهم لتصوير مقاطع ليست تقليدية وبزاوية دوران 360 درجة.

وتهدف فيس بوك من هذا التحديث إلى تعزيز هذا النوع من المحتوى الذي يمكن الاستفادة منه فيما بعد من خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي Virtual Reality، حيث يقوم المستخدم بارتداء نظارة مخصصة مع وضع هاتفه بداخلها، وبمجرد تحريك الرأس وتدويره يتم تدوير وتحريك زاوية الرؤية في الفيديو نفسه.

يذكر أن "فيس بوك" قامت بتوظيف ثلاثة من قدامى مهندسي شركة مايكروسوفت لديها ليرأسوا فريق التصوير الحاسوبي الجديد في فيس بوك، وبناء أدوات الواقع الافتراضي.