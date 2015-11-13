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شيخ الأزهر يمنع وزير الأوقاف المصري من اعتلاء المنبر

13/11/2015

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب

منع شيخ الأزهر "د.أحمد الطيب" وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة" من صعود المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد "آل الطيب" في الأقصر بصعيد مصر.

وكانت مصار بوزارة الأوقاف المصرية قالت إن "جمعة" اختار مدينة الأقصر لإقامة المؤتمر الدولى الـ26 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للتقرب من شيخ الأزهر، وإلقاء خطبة الجمعة هناك.

ونقلت صحيفة التحرير المصرية عن مصدر لم تفصح عنه أن الوزير تواصل مع مشيخة الأزهر لترتيب إلقاء الخطبة، غير أن شيخ الأزهر أمر بصعود إمام آخر، موجهًا رسالة مباشرة بأن عائلة الطيب وشيخ الأزهر "غير مرتاحين لوجود جمعة بالأقصر".

وأضاف المصدر أن "الطيب" ما زال على "درجة عالية من الخلاف" مع "مختار جمعة" وأن زيارات "جمعة" إلى شيخ الأزهر خلال الأيام الماضية لم تغير شيئا.

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