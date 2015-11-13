البث الحي
منوعات

شاهد:قصة كهف تحول إلى مطعم بريف إدلب الشمالي

13/11/2015

تحول أحد الكهوف السورية إلى مطعم يقصده الشباب بعد أن كان يلجأ إليه معارضو النظام السوري في الثمانينيات وفي بدايات الثورة السورية عامي 2011  و2012 ولكن  في العام 2013 سيطر الثوار على المنطقة التي يقع فيها الكهف، فقام أحد السكان بتحويله إلى مطعم.

وقال مالك المطعم إنه في  الثمانينيات من القرن الماضي كان نظام "حافظ الأسد" يداهم هذه القرية بهدف القبض على عناصر الإخوان المسلمين، وكان جده من بينهم يختبئ في هذا الكهف.

وأضاف أنه عندما بدأت الثورة السورية  خرجنا في المظاهرات، وطاردتنا قوات نظام بشار الأسد فكانوا يختبئون في هذا الكهف إلى أن اندحرت قوات النظام فقاموا بتحويله إلى مطعم يقصده الجميع من ثوار وأهالي ريف إدلب الشمالي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)