رويترز: حظر رحلات مصر للطيران لروسيا اعتبارا من "السبت"

حظر رحلات مصر للطيران لموسكو اعتبارا من غد (السبت)

نقلت وكالة رويترز للأنباء (الجمعة) عمن وصفته بالـ"مسؤول بمطار دوموديدوفو بموسكو" أن هيئة "روزافياتسيا" الروسية لتنظيم النقل الجوي حظرت رحلات شركة مصر للطيران إلى روسيا، اعتبارا من 14 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

كانت طائرة روسية قد سقطت السبت قبل الماضي في شبه جزيرة سيناء المصرية وقضى جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 224 شخصاً، وفق ما أكدت مصادر طبية وأمنية مصرية. وقالت المصادر الأمنية إن "الطائرة سقطت بطريقة عمودية ما أدى إلى احتراق أجزاء منها وانتشار الجثث والأشلاء على مساحة تصل حوالى 5 كيلو مترات".