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دراسة: مشاهدة التليفزيون أكثر من ساعتين يوميا تصيب بالاكتئاب

13/11/2015
مشاهدة التليفزيون لآكثر من ساتين  يوميا تصيب بالاكتئاب _ أرشيف

بينت دراسة جديدة أن الجلوس أمام التليفزيون لعدة ساعات لا يضر بالوزن وشكل الجسم فحسب وإنما أيضا ربما يكون له نتائج سيئة على العقل .

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن دراسة حديثة كشفت أن مشاهدة التليفزيون لأكثر من ساعتين يوميا يرتبط بارتفاع مستويات الاكتئاب والقلق والتوتر.

وفي إطار الدراسة, قام باحثون أمريكيون بتوجيه سؤال إلى 406 أشخاص بشأن عدد ساعات مشاهدتهم للتليفزيون وما شعورهم بعد ذلك.. وقال حوالي 77 % إنهم يشاهدون التليفزيون لأكثر من ساعتين ،  طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

بينما قال 35 % إنهم يشاهدونه لوقت أطول بكثير وهم من عانوا من اضطرابات في النوم وارتفاع مستويات الاكتئاب والضغط.

في حين قال 7.9 % ممن فعلو ذلك أنهم شعروا بالاكتئاب في مقابل 3.9 % ممن شاهدوا التليفزيون لساعات أقل أو لم يشاهدوه على الإطلاق.

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