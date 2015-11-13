البشمركة تسيطر على سنجار العراقية وتطارد تنظيم الدولة

عناصر من قوات البشمركة

تمكنت قوات من البشمركة من دخول أحياء في قضاء سنجار شمالي العراق والسيطرة على مبنى حاكم المدينة.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان العراق إن القوات الكردية دخلت القضاء من كل الاتجاهات، وبدأت بملاحقة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد نقلا عن مصادر في رئاسة إقليم كردستان أن قوات البشمركة طوقت سنجار، وأعلنت أنها سيطرت على معسكر سنجار الواقع جنوب المدينة، والذي يعد موقعا مهما في غربي الموصل، مما سيتيح لها قطع طريق إمدادات تنظيم الدولة مع معقله الرئيس في الرقة السورية.

من جهته قال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قوات التحالف شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 36 غارة جوية لتقديم الدعم الجوي لعملية سنجار التي تنفذها البشمركة ضد تنظيم الدولة.

وأوضح كوك أن الغارات استهدفت خطوط الامداد بين الرقة والموصل، مما سيضعف التنظيم ويجعله غير قادر على إرسال دعم بشري لقواته من سوريا إلى العراق، مشيرا إلى أن العملية تتم تحت إشراف مستشارين عسكريين أميركيين وآخرين من التحالف الدولي.

ويشارك آلاف المتطوعين الإيزيديين والعرب من سكان المنطقة في القتال إلى جانب البيشمركة.