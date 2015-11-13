إعدام "كافيار" بعد ضبطه مختبئا في "نعش" بروسيا

أعدمت الشرطة الروسية أكثر من 500 كيلوجرام من الكافيار الأسود الفاخر – المحظور إنتاجه – المستخرج من سمك الحفش النادر والذي تم ضبطه أثناء محاولة تهريبة في نعش داخل عربة دفن موتى.

وتظهر لقطات صورتها الشرطة الروسية السيارة أثناء تفتيشها قرب مدينة خاباروفسك في شرق روسيا، حيث عثرت الشرطة على الكافيار في حاويات وداخل نعش تم تغطة أجزاء منه بزهور وبطانية.

ودمرت الشرطة (الجمعة) الكافيار بناء على أمر من محكمة بعد أن قامت جرافة بدهسه في مستودع لجمع القمامة قرب خاباروفسك.

وفتحت الشرطة تحقيقات جنائية بموجب قانون مناهض لانتاج وتهريب الحيوانات البرية غالية الثمن والمصادر البيولوجية المائية، وقامت بتفتيش مكاتب شركة خدمات الدفن، فيما وضعت الشرطة السائق وزميله البالغين من العمر 30 عاما تحت الإقامة الجبرية في منزلهما كإجراء احترازي.