أمريكية لم تعلم بحملها إلا قبل ساعة واحدة من الولادة

لم تزرق جودي بطفل منذ 22 عاما

فوجئت الأمريكية جودي براون بأنها حامل قبل ساعة واحدة من الولادة، حيث ذهب إلى المستشفى بعد أن شعرت بآلام في منطقة البطن، متوقعة أن سببها حصى موجود في كيس الصفراء، ولكن بعد فحصها من قبل الأطباء اتضح السبب الحقيقي لهذه الآلام هو آلام المخاض.

صعقت المرأة عندما اخبرها الأطباء بأنها حامل وما تشعر به هي آلام المخاض. وبعد ساعة من وصولها الى المستشفى أنجبت طفلة بصحة جيدة سميت كارولين روز باسم جدتيها.

تقول براون، إنها تعيش مع زوجها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية منذ 22 سنة ولم يرزقا طفلاً، وتضيف لقد شعرت بحدوث تغيرات في جسمي ولكني لم أفكر أبدا بأني حامل.

وأرجعت جودي الزيادة في وزنها وتغير جسمها إلى توقف الدورة الشهرية معتبرة أنها وصلت إلى مرحلة سن اليأس.