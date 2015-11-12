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نداء لإطلاق سراح صحفي مصري سجين يصارع المرض

12/11/2015
الزميل هاني صلاح الدين-مدير تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية

في الوقت الذي اعتقل فيه الأمن المصري 22 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في عدة محافظات بعد مداهمة منازلهم، تقدمت نقابة الصحفيين (الخميس) ببلاغ للنائب  العام، وشكوي لوزارة الداخلية، تطالبهم بإنقاذ حياة  هاني صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع، والمحكوم عليه بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة".

حيث إن هاني بحاجة عاجلة لإجراء جراحة من أجل إزالة ورم يهدد حياته.. وكان صلاح قد نقل إلى مستشفى المنيل الجامعي للكشف عليه بعد تدهور حالته الصحية، واكتشف الأطباء وجود أورام لديه، وأوصوا بإجراء جراحة عاجلة له.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغات للنائب العام بشأن الحالة الصحية لأكثر من 7 صحفيين ، من بينهم يوسف شعبان، ومحمود عبد الشكور أبو زيد "شوكان"، وهاني صلاح ومجدي حسين.

من جهة أخرى، أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بحل 12 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 بالبحيرة وواحدة بالمنيا وأخرى بالدقهلية بدعوى تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين!

المصدر : الجزيرة مباشر
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