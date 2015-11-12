قوات الأمن اليمنية تتسلم مقارها من المقاومة في تعز

العميد السقاف

أكد العميد عدنان السقاف رئيس اللجنة الأمنية العليا في تعز أن قوات الأمن تتسلم حاليا المقار الأمنية من المقاومة الشعبية للقيام بمهامها، وذلك بعد طرد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع عبد الله صالح منها

وأضاف السقاف -في حوار مع الجزيرة مباشر- أن قوات الأمن تعمل حاليا على تلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، مؤكدا أن القوات تمكنت من ضبط بعض السرقات والقبض على عدد من المعتدين.

وأشار إلى أن الضباط والأفراد يزاولون أعمالهم في حدود الإمكانات الموجودة ويحاولون التغلب على العقبات الكثيرة التي تواجههم.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا أن أعداد العاملين حاليا في هذه اللجنة مائتي شخص بين ضابط وجندي مشيرا إلى أن العديد من العاملين في اللجنة لا يتمكنون من دخول تعز حتى الآن نظرا لقصف الحوثيين وقوات صالح للمدينة.