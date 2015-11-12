قوات الأمن المصرية تختطف عريسا يوم زفافه

بدر الجمل المختطف من قبل قوات الأمن يوم زفافه

اعتقلت قوات الأمن المصرية الشاب بدر الجمل أثناء زفافه مساء الأربعاء بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة.

من جانبهم، حمل ذوو المختطف وزارة الداخلية المسئولية عن سلامته، وناشدوا المراكز الحقوقية سرعة التدخل للافراج عنه.

وقالت نور أحمد إحدى أقارب العريس إن قوات الأمن المصري داهمت الفرح وقامت بخطف بدر الجمل من داخل قاعة الزفاف بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية و اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مدشنين هاشتاج تحت عنوان "خطفوا العريس" للتعبير عن سخطهم من القبض على بدر الجمل.