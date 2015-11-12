فيديو.. كنز من التراث الموسيقى في منزل لبناني

وليد خويص .. لبناني يعمل بالمحاسبة ، لكن شغفه الحقيقي بالحياة يتجاوز الأرقام وجمودها ، وقبل عشرين عاما جمع خويص تسجيلات "فينيل" فنية لكبار الفنانين كانت تستخدم على أجهزة الغرامافون ، عسى أن تتحقق أمنيته وأن يتمكن ذات يوم من عرضها في مكان عام يسمح لمزيد من الناس للاستمتاع بتلك المجموعة النادرة التي لا تقدر قيمتها بثمن.

بدأت عملية تكوين مكتبة خويص الموسيقية منذ قررت عائلته جمع الأعمال الكاملة للمطرب والمغني المعروف فريد الأطرش وهو أحد أهم رموز الموسيقى العربية في القرن العشرين، لكن التسجيلات التي تم جمعها نمت بشكل ملموس حتى أصبحت الآن تغطي الأرفف من الأرض حتى السقف في منزله – فهي تضم الأعمال الكاملة لتسجيلات "الفينيل" القديمة لمطربين كبار من أمثال أم كلثوم واسمهان وفريد الأطرش قبل أن يقرر توسيع مجموعته لتضم موسيقى من شتى بقاع العالم، كما ضمت سلاسل موسيقيين كبار مثل باخ وبيتهوفن وتشايكوفسكي وموزارت وروسيني وهايدين.

يقول وليد خريص إنه أنشأ وعائلته أول مكتبة موسيقية في العالم العربي فيما يؤكد وليد أنه يملك السلسلة الكاملة لشركة أوديون الفرنسية باللغة الإنجليزية، وإن النوتة الموسيقية موجودة بكل أسطوانة وموجود رسم باليد فيما كان يعرف وقتها التصوير الفوتوغرافي.

خويص – صاحب أول مكتبة موسيقية عربية – ويقتني أيضا أكثر من 20 ألف صورة بالأبيض والأسود من بيروت وفلسطين ومصر والأردن يعود تاريخها إلى عام 1914 – حصل على كثير من الجوائز من وزارة الثقافة اللبنانية لجهوده في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، كما يقتني خويص أيضا معدات وأدوات تسجيل وتصوير عتيقة مثل أجهزة الفونوغراف أو الغرامافون وأجهزة تلفزيون قديمة.