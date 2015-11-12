فيديو.. "كلب" يدخل موسوعة "غينيس" متزلجا

"أوتو" .. كلب من فصيلة "البولدوغ" سجل رقما قياسيا ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تزلجه لأطول مسافة يقطعها كلب في عبور نفق شكله أشخاص بأرجلهم في ليما عاصمة بيرو.

وعبر الكلب ممتطيا الزلاجة من بين أرجل 30 شخصا فتحوا سيقانهم فيما يشبه النفق المصنوع بأرجل بشرية، ويقول صاحب الكلب "ريكاردز" إن البداية جاءت كلعبة.. فهو يحب التقاط الصور "لأوتو" ، وذات مرة كان " أوتو" يتزلج ويسرع نحو صاحبه ومن تجنب الاصطدام به فتحت رجلي وعبر من خلالهما ومن هنا ولدت الفكرة" التي أوصلت الكلب إلى الفوز والدخول لموسوعة "غينيس" .