فيديو.. القمامة مصدر إلهام لفنان كيني فقير

في حي "كيبيرا" الفقير في كينيا يحول الفنان أوتينو غومبا قطع المهملات إلى أشياء أكثر قيمة، حيث يضفي عليها لمساته الفنية ما يكسبها قيمة عالية.

ويؤمن غومبا بتحويل الأشياء البسيطة ما قيمته دولار وأحد إلى أكثر من قيمته بكثير، ويشارك في تأسيس مركز يحوي أعمال مجموعة من الفنانين في الحي الذي يعيش فيه.

ويؤكد الفنان الشاب أنه أستخدم القمامة في أعماله ليضرب مثلا للناس أنه توجد بينهم أشياء تبدو مرفوضة؛ ولكن في الحقيقة يمكن الاستفادة منها.

ويشير الفنان الفقير إلى أن الإيمان بالشيء والشغف به هو الذي يعطي الشخص السبيل للعيش وخوض التجارب.