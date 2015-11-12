فلسطين تسحق ماليزيا بسداسية نظيفة في تصفيات آسيا

حقق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم فوزا ساحقا على نظيره الماليزي بسداسية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينمهما في العاصمة الأردنية عمان ضمن الجولة السابعة لمباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم بروسيا عام 2018 وكأس الأمم الآسيوية بالإمارات عام 2019.

تقدم المنتخب الفلسطيني بثلاثية نظيفة في الشوط الأول عن طريق جوناثان كانتيلانا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 37 وأحمد أبوناهية الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث لفلسطين في الدقيقتين 38 و45.

وفي الشوط الثاني عاود اللاعب أبوناهية ليسجل الهدف الرابع لفلسطين وهدفه الشخصي الثالث، (هاتريك) في الدقيقة 58، قبل أن يضيف اللاعبان تامر صيام وجاكا حبيشة الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 88 و90 من نهاية المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب فلسطين إلى تسع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة ، بينما ظلت ماليزيا في المركز الرابع برصيد أربع نقاط.