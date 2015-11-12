عميل بـ CIA يكشف تورطه بقتل أسطورة هوليود "مارلين مونرو"

عميل السي آي إيه نورمان هودجز

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عميل مخابرات أمريكي متقاعد بعد اعترافه أن جهاز المخابرات الأمريكية (CIA) كان وراء مقتل مارلين مونرو، وذلك بعد مرور 53 عامًا على غلق التحقيقات في مقتل أسطورة السينما الأمريكية، واعتبار وفاتها انتحار بجرعة زائدة من الأدوية.

وحسب موقع (زا رايفل بيرد)، كان دخول نورمان هودجز، ضابط متقاعد بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي يبلغ من العمر 78 عامًا، المستشفى، الاثنين الماضي، سببًا في كشف جلل عن السبب الفعلي وراء وفاة مارلين مونرو، حيث اعترف أنه هو من قام باغتيالها بأمر من إدارة الوكالة، مشيرًا إلى أنه نفذ 37 عملية اغتيال أخرى لأجل خدمة مصالح مسؤولين بالإدارة الأمريكية، خلال الفترة بين 1959-1972، بما في ذلك عملية تصفية الممثلة مارلين مونرو.

يقول هودجز، حسب الموقع، إنه "عمل لدى سي أي أيه لأكثر من 41 عامًا، تولى خلالها المهام الأمنية عالية المستوى، وتم اختياره لتنفيذ مهام اغتيال الأفراد"، مضيفا أنه "كان مسؤولا عن تصفية العلماء والفنانين ممن يشكلوا خطرًا على مصالح الولايات المتحدة".

وأوضح هودجز، أن مديره بالوكالة، ويدعى جيمي هايورث، "أسند له مهمة اغتيال مونرو التي ربطتها علاقة غير سوية بالرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، وغيره من الرؤساء مثل الرئيس الكوبي كاسترو" ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه لم يقدم من قبل على قتل امرأة، فإنه لم يجد بداً من الانصياع للأوامر، موضحًا أن ثمة مخاوف انتابت الاستخبارات المركزية، من أن تقوم مونرو بنقل معلومات لممثل دولة أخرى، بشأن دوائر الحكم الأمريكية، ولهذا كان لابد من اغتيالها، على حد وصفه.