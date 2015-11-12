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عمران خان يطلق زوجته بالثلاثة إرضاءً لكلابه !

12/11/2015
عمران خان وريهام-ديلي ميل البريطانية

طلق الملياردير والسياسي الباكستاني عمران خان زوجته ريهام مقدمة نشرة الأحوال الجوية في محطة "بي بي سي" الإخبارية،  بواسطة رسالة نصية على هاتفها المحمول كتب فيها عبارة "أنتِ طالق" باللغة العربية 3 مرات بعد زواج استمر 10 شهور.

قرأت ريهام الرسالة قبل دقائق من صعودها الطائرة للسفر من باكستان إلى مدينة برمنغهام البريطانية، بسبب تراكم العديد من الخلافات بينها وبين زوجها ومن أهمها "طرد كلابه من غرفة النوم".

وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أكدت مصادر مقربة من الزوجين، أن ريهام كانت تحاول إعادة تنظيم البيت وترتيبه وفق احتياجاتها الشخصية، وارتأت أن وجود الكلاب داخل غرفة النوم لا أهمية له. 

لكن ما زاد الطين بلة، أن ريهام حاولت أكثر من مرة طرد كلاب زوجها خان من غرفة نومها، كما سعت لتخصيص جناح منفصل لابنتيها من طليقها السابق.

وقد تراكمت الخلافات بين الزوجين حول موضوعات أخرى في الفترة الأخيرة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام في باكستان.

يذكر أن اللقاء الأول بينهما، كان عندما استضافت ريهام الملياردير خان في برنامج تلفزيوني عام 2012، وتزوجا في يناير/كانون الثاني 2015، في احتفال بسيط بمنزل عمران خان في إسلام أباد.
 
 
 

 

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