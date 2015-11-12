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عزيزتي المرأة .. ساقك قوية إذن مخك سليم!

12/11/2015
أرجل قوية يعني مخ سليم (الألمانية)

خلصت دراسة امتدت لـ10 سنوات ، إلى أن النساء كبار السن صاحبات الأرجل القوية قد يتمتعن بمخ معافٍ.

وقال فريق من الباحثين في كينغز كوليدج في لندن، إن قوة الساقين مؤشر مفيد على ما إذا كان المرء يتريض بما يكفي للحفاظ على سلامة عقله.

وأشار العلماء في الدراسة، التي أجريت على 300 توأم ونشرت في دورية (جيرونتولوجي)، إلى أن التمرينات تؤدي إلى إفراز مواد كيمائية في الجسم قد تساعد في تنشيط المخ لدى كبار السن .

وتتبع الباحثون الحالة الصحية لأكثر من 150 من الأخوات التوائم اللاتي تتراوح أعمارهن بين 43 و73 عاما في بداية الدراسة.

وقيست قوة السيقان في بداية الدراسة باستخدام معدات للتدريب الرياضي تم تعديلها لأغراض الدراسة لقياس كلا من قوة وسرعة امتداد الساقين، بينما كانت صحة العقل تقاس باستخدام مهام إلكترونية تقيس الذاكرة وقدرة المخ على التعامل.

وقالت كلير ستيفس، الباحثة في الدراسة، "عندما يتعلق الأمر بقدرات المخ، كانت قوة الساقين العامل الأقوى تأثيرا في الدراسة".

وأضافت أن "العوامل الأخرى مثل صحة القلب هامة أيضا، لكن الصلة مع قوة الساق بقيت حتى بعد حساب العوامل الأخرى" ، كما أوضحت "نعتقد أن قوة الساق مؤشر على نوع النشاط الجسماني الذي يفيد العقل".

وقال الدكتور دوغ براون، من جمعية الزهايمر، إن ما خلصت إليه الدراسة يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن النشاط الجسماني قد يساعد في الاعتناء بالمخ كما يعتني بالجسد.

 

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