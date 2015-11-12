ساعة صباح .. تجنب حساسية الصدر بتلك الخطوات

قال الدكتور حسان الصواف، استشاري الأمراض الصدرية بأحد مشافي الدوحة، إن مـن أهـم مـسـبـبـات حـسـاسـيـة الصدر، التهابات الجهاز التنفسي والـتـهـاب الـجـيـوب الأنـفيـة وهرمونات الحمـل والارتجاع الحمضي، كما أن الحساسية قد تؤثر على الحنجرة والأحبال الصوتية وتسبب البحة.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، أن الإقـلاع عـن الـتـدخـيـن وتـجـنـب روائـح المنظفات وعوادم السيارات والتغييـر المفاجـئ لدرجات الحرارة مـن أهـم موانـع الإصابـة بحساسية الصدر لاسيما مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح الصواف أنه للوقاية قدر المستطاع من حساسية الصدر في ظل انتشار التهاب فيروسي في بعض دول الخليج فعلينا تجنب المصابين، والتعامل معهم بحذر مع ارتداء كمامات الأنف والفم إذا أصيب أحد بالمنزل لاسيما الأطفال.

وأشار إلى أنه من الضروري عدم ذهاب الطفل للمدرسة إذا أصيب أو إذا كان بعض الطلاب مصابين حتى لا تنتشر العدوى، مشددا على أنه من المهم أيضاً أخذ اللقاحات الوقائية في موعدها.

وعبر الجمهور عن تجاربه مع حساسية الصدر وكانت ردود المتصلين توصي بالإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة والغرغرة بشكل مستمر لطرد البلغم، وفصل أدوات الأطفال عن أدوات الكبار.

وكان تـقـريـر طبـى أوضح أنه مـن المنتظـر أن يتضاعـف عدد المصابيـن بحساسيـة الـصـدر بـحـلـول عـام 2050 نـظرًا لانتشار أنظمـة التهويـة المغلقـة.