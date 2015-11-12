دراسة : مشروبات الطاقة قد تصيب بأمراض القلب

الدراسة أكدت خطورة مشروبات الطاقة على القلب

حذرت دراسة علمية حديثة من النتائج بالغة الخطورة لتناول مشروبات الطاقة والتي يتم تسويقها على كونها تعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي.

فقد أجرى باحثون في مستشفى (مايو كلينك) بولاية مينيسوتا الأمريكية، وعرضوا نتائجها أمس الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الذي يعقد بولاية فلوريدا.

وأوضح الباحثون أن تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك في غضون 30 دقيقة من تناول العبوة.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون بقيادة الدكتورة آنا سفاتيكوفا، تأثير مشروبات الطاقة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتوتر، لدى 25 شابًا يبلغ متوسط أعمارهم 29 عامًا، ولا يعانون من أي عوامل مرضية متعلقة بالقلب وضغط الدم.

وقام الباحثون بقياس ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الكافيين والسكر في الدم، وكذلك نسب إفراز هرمون التوتر والإجهاد، قبل وبعد تناول مشروب الطاقة بنصف ساعة.

ووجد الباحثون أنه بعد تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة، بنصف ساعة، ارتفع ضغط الدم بنسبة 6.8%، كما ارتفعت نسب إفراز هرمون التوتر والإجهاد، بنسبة 71%، وزادت معدلات ضربات القلب والتنفس لدى الشباب.

ووصفت قائدة فريق البحث، نتائج الدراسة بأنها "مدعاة للقلق، حيث إن الزيادة في ضغط الدم وهرمون التوتر قد ترفع".