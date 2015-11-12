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تاكسي "أوبر" بالقاهرة الأسرع نموا بالشرق الأوسط

12/11/2015

حققت شركة تخصصة فى توفير سيارات الأجرة (التاكسى) من خلال الهاتف المحمول نموا بالعاصمة المصرية القاهرة، أصبح الأسرع ً بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال افريقيا، وذلك بعد أقل من عام على بدء خدمة الشركة.

وأعلنت الشركة -التي تعمل في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط هي البحرين ومصر ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة- أنها سوف تستثمر 250 مليون دولار لتوسيع خدماتها في المنطقة لتتناسب مع النمو الكبير.

ويقول عبد اللطيف واكد مدير العمليات في مصر لشركة أوبر إن عدد سائقي الشركة ورحلاتها في القاهرة تضاعف ست مرات منذ مايو/أيار الماضي وهو معدل أعلى من باقي المنطقة.

وتعاني القاهرة التي يقطنها زهاء 19 مليون نسمة من زحام شديد في حركة المرور.

ولمواكبة التوسع في السوق المصري تقول أوبر مصر إنها ستقدم أيضا خيار الدفع لرحلاتها من خلال بطاقات الخصم إلى جانب بطاقات الائتمان المعمول به حاليا.

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