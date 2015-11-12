بالصور مهرجان الرمان.. حيث تكتسي غويشاي باللون الأحمر

للسنة العاشرة تستضيف مدينة غويشاي في وسط أذربيجان مهرجان الرمان. ويجري خلال المهرجان عمل مشروبات ومأكولات ولوحات وأعمال فنية من حبات الرمان، حيث يحتفل المهرجان بمباهج فاكهة الرمان المنتشرة محليا.