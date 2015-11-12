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بالصور مهرجان الرمان.. حيث تكتسي غويشاي باللون الأحمر

12/11/2015
للسنة العاشرة تستضيف مدينة غويشاي في وسط أذربيجان مهرجان الرمان. ويجري خلال المهرجان  عمل مشروبات ومأكولات ولوحات وأعمال فنية من حبات الرمان، حيث يحتفل المهرجان بمباهج فاكهة الرمان المنتشرة محليا.
 
 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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