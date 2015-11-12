بالتواريخ .. تفجيرات شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت

تفجيران في الضاحية الجنوبية اليوم

تقع الضاحية الجنوبية بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرقي بيروت ، وتضم أحياء برج البراجنة والغبيري ومشرفية الغبيري وبئر العبد وحارة حريك وحي السلم وحي فرحات والشياح وحي الليلكي.

وتعد منطقة الضاحية الجنوبية أحد أهم معاقل حزب الله اللبناني، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة معظمهم من الطائفة الشيعية، وتعتبر الضاحية هدفا رئيسيا لمستهدفي حزب الله اللبناني وتضم مساكن عدد من علماء الشيعة وقادة حزب الله ووسائل إعلامه، شهدت الضاحية تفجيرات وهجمات عدة أسفر عنها عشرات القتلى والجرحى خلال العامين المنصرمين.. منها ما يلي.

7 يوليو/ تموز 2013

انفجار بسيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب "مركز التعاون الإسلامي" للتسوق أسفر عن إصابة 53 شخصا

9 يوليو/تموز 2013

انفجار سيارة مفخخة بمنطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية ما أدى إلى جرح 18 شخصاً

15 أغسطس/ أب 2013

تفجير وقع في منطقة الرويس بسيارة مفخخة قتل فيه 27 شخصا

3 يناير/ كانون الثاني 2014

تفجير استهدف قلب الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن مقتل 6 وإصابة 75 شخصا.

19 فبراير/ شباط 2014

انفجاران يهزان منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من مبنى المستشارية الإيرانية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 80 آخرين.

24 يونيو/ حزيران 2014

تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في منطقة الطيونة عند مدخل الضاحية الجنوبية مما أسفر عن إصابة 20 شخصاً

12 سبتمبر/ أيلول 2015

تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفر عن مقتل عنصر أمن لبناني

12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015

مقتل نحو 41 وإصابة أكثر من مائتين آخرين في تفجيرين انتحاريين بالضاحية الجنوبية