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"الفيفا" يوافق على 5 مرشحين لرئاسة الاتحاد

12/11/2015

الفيفا يوافق على خمسة مرشحين لرئاسة الاتحاد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس أنه وافق على قبول طلبات خمسة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 26 من فبراير/ شباط المقبل لاختيار بديل للرئيس المستقيل سيب بلاتر في ظل أسوأ أزمة تواجه الاتحاد.

وأضاف الفيفا في بيان له اليوم الخميس أن  المرشحين الخمسة الذين اعتمدتهم اللجنة الانتخابية هم الأمير الأردني علي بن الحسين والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والفرنسي جيروم شامبين والسويسري جياني انفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وطوكيو سيكسويل من جنوب إفريقيا.

وقال الفيفا إن اللجنة الانتخابية لم توافق على طلب الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموقوف على خلفية تحقيقات فساد كما إنها لم توافق على طلب ترشيح الليبيري موسى بيليتي لعدم توفر معايير "النزاهة" المطلوبة.

وأوضح اتحاد الفيفا في بيانه أنه  يمكن الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية برفض بعض الطلبات أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وكان الفيفا أقد علن في وقت سابق أنه لن يقبل طلب بلاتيني طالما ظل إيقافه ساريا لكنه أكد أنه من الممكن إعادة النظر في الطلب في حالة  إلغاء الإيقاف.

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