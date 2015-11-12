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السيسي: نجاحنا واضح و"لسه هيستمر"

12/11/2015

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء منتجع شرم الشيخ لأول مرة منذ سقوط الطائرة الروسية.

ودعا السيسي المصريين إلى عدم الخوف والقلق.

وقال الرئيس المصري لقناة محلية على هامش الزيارة :" هي كلمة واحدة أقولها بقالي"منذ" سنتين محدش" لا أحد" يقدر يغلب المصريين .. إحنا منكلش "لا نأكل" وهنبني بلدنا محدش يخاف".

وأضاف السيسي:" حاجة واحدة أقولها للمصريين .. أي حاجة سهلة مش هناكل منكلش .. هنجوع يعني .. نجوع لكن بلدنا بسلام وأمان وبنطلع لقدام والنجاح واضح ولسه هيستمر".

وتضررت السياحة بشدة في شرم الشيخ عقب إجلاء عشرات الآلاف من السياح، وأوقفت  شركات  عدة الطيران رحلاتها إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، على خلفية تحطم طائرة الركاب الروسية مطلع الشهر الجاري ومقتل ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 244 شخصا.

ورجحت تقارير غربية أن تكون الطائرة تحطمت بسبب انفجار قنبلة زرعت بداخلها، وتصرّ مصر على انتظار نتائج التحقيق، بينما كان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى إسقاط الطائرة.

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