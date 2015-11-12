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الذهب يواصل الهبوط ويقترب من أدنى مستوياته في 6 أعوام

12/11/2015

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 6 سنوات

 

تراجع الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة مقتربا من أدنى مستوياته في ستة أعوام مع تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم وانسحاب المستثمرين من الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس. 
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلي 1082.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش متجها لتسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي، وأثناء جلسة الخميس هوى المعدن النفيس إلى 1074.26 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2010. 
وحذت المجموعة البلاتينية حذو الذهب ليهبط البلاتين إلي 869 دولارا للأوقية قرب أدنى مستوى له في حوالي سبع سنوات البالغ 867.50 دولارا للأوقية الذي هوى إليه في الجلسة السابقة ويتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربع سنوات. 
وهوى البلاديوم إلى 537.50 دولارا للأوقية متجها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2011 .

 

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