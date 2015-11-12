أكثر من مائتي قتيل وجريح في انفجارين ببيروت

قال وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، إن 41 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من مائتين آخرين جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مساء الخميس منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث اقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما".

وكان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق قال في وقت سابق لوكالة رويترز إن أعداد ضحايا التفجيرين ارتفع إلى 37 قتيلا.

وفرض حزب الله طوقا أمنيا شديدا في موقع التفجيرين الانتحاريين، وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، خاصة أن التفجيرين وقعا قرابة الساعة السادسة مساء في شارع شعبي مكتظ. كما فرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة.

ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم.

وصرح المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل لرويترز "ما جرى اليوم يؤكد أننا نسير على الطريق الصح وأن هذه المعركة مستمرة في وجه الإرهاب وهذه المعركة ليست قصيرة .. معركة طويلة بيننا وبينهم".

فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير في بيان له على "تويتر" أن أعضاءه فجروا دراجة نارية محملة بالمتفجرات في شارع بمنطقة "برج البراجنة " وحينما تجمع الناس فجر انتحاري نفسه بينهم متسببا في سقوط مزيد من الجرحى ومقتل 40 شخصا.

واستهدفت الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، بتفجيرات عدة بين 2013 و2014، أكثرها دموية التفجير الذي وقع في منطقة الرويس بسيارة مفخخة في 15 اب/أغسطس 2013 وقتل فيه 27 شخصا.