البث الحي
منوعات

يونكر: لا يجب أن تخلق الهجرة مشاكل بين أوروبا وأفريقيا

11/11/2015

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية
 

قال جان كلو يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه لا يجب لمشكلة الهجرة أن تخلق مشاكل بين أوروبا وإفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مالطا التي يشارك فيها قادة ومسئولون من أوروبا وأفريقيا لمناقشة قضية المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وأضاف يونكر أنه تم تخصيص 1.8 مليار يورو لحل أزمة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن ذلك غير كاف لحل الأزمة.

من جانبه، شدد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي على ضرورة التوصل لمقاربة تساعد دول المنبع والوصول إلى الحد من الهجرة غير النظامية.

وأكد مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، على السعي لتحسين الأوضاع الأمنية ودعم الاقتصاد بدول المتوسط والقرن الإفريقي لمكافحة الهجرة، معربا عن أمله في التوصل إلى استراتيجية مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وبحث الطرق القانونية للحد منها.

وتنعقد القمة في مدينة فاليتا عاصمة مالطا على مدار يومين بمشاركة أكثر من ستين دولة أفريقية وأوروبية وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدول المعنية بقضية المهاجرين، وتناقش سبل منع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي وقضية تهريب البشر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)