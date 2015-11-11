يونكر: لا يجب أن تخلق الهجرة مشاكل بين أوروبا وأفريقيا

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية

قال جان كلو يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه لا يجب لمشكلة الهجرة أن تخلق مشاكل بين أوروبا وإفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مالطا التي يشارك فيها قادة ومسئولون من أوروبا وأفريقيا لمناقشة قضية المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وأضاف يونكر أنه تم تخصيص 1.8 مليار يورو لحل أزمة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن ذلك غير كاف لحل الأزمة.

من جانبه، شدد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي على ضرورة التوصل لمقاربة تساعد دول المنبع والوصول إلى الحد من الهجرة غير النظامية.

وأكد مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، على السعي لتحسين الأوضاع الأمنية ودعم الاقتصاد بدول المتوسط والقرن الإفريقي لمكافحة الهجرة، معربا عن أمله في التوصل إلى استراتيجية مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وبحث الطرق القانونية للحد منها.

وتنعقد القمة في مدينة فاليتا عاصمة مالطا على مدار يومين بمشاركة أكثر من ستين دولة أفريقية وأوروبية وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدول المعنية بقضية المهاجرين، وتناقش سبل منع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي وقضية تهريب البشر.