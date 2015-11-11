مقتل جندي قطري مشارك في "التحالف العربي" باليمن

أعلنت القوات المسلحة القطرية (الأربعاء) عن مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهو أول جندي قطري يقضي في المعارك منذ بدء العمليات قبل أشهر.

وجاء في خبر لوكالة الأنباء الرسمية القطرية "أعلنت القوات المسلحة القطرية اليوم، عن استشهاد الجندي محمد حامد سليمان من القوات المسلحة القطرية، وذلك أثناء تأدية الواجب ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عملية إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، فيما لم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن ظروف مقتل سليمان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفاد فيها عن مقتل أحد الجنود القطريين في اليمن، وقطر هي إحدى الدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ نهاية آذار/مارس ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت دولة قطر ، أرسلت في سبتمبر الماضي ألف جندي إلى اليمن، وهم "مستعدون للقتال" إلى جانب قوات التحالف، ومزودون "بكل ما يلزم" لذلك.