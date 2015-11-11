مصر.. تنظيم رحلات سياحية للأئمة "لتعميق الانتماء الوطني"

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف المصرية تنظيم 100 رحلة سياحية إلى مدينة شرم الشيخ، يستفيد منها الأئمة والعاملون بالأوقاف والجهات التابعة لها من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وهيئة الأوقاف المصرية، ومستشفى الدعاة.

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان إن الرحلات ستكون "بمثابة مكافأة للأئمة والعاملين المتميزين، وتهدف إلى التعرف على آثارنا والتعريف بها، وإلى لفت النظر إلى المعالم السياحية الدينية التي تمتلك مصر منها جانبًا عظيمًا يمكن أن يشكل بعدًا هامًا في السياحة الخارجية، كما توفر متنفسًا ترفيهيًا لأسر الأئمة والعاملين ولأبنائهم بحيث يتعرفون على عظمة حضارتنا، مما يعمق الانتماء الوطني ويدفع إلى الحفاظ عليه وعلى مقوماته، وستستغل الوزارة بعض الأماكن الخالية ببعض المحافظات السياحية والتي بها مواقع أثرية كنزل لهذه الرحلات، كما أنها ستنسق مع وزارة الشباب في هذا الشأن".

وفي تصريحات لصحيفة المصري اليوم، قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني، إن الرحلات ستنزل في نفس الفنادق التي بها الأجانب، مؤكدا أنه لا مانع من الاختلاط بهم ونزول حمام السباحة، "لكن بشرط ارتداء المايوه الإسلامي بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف" على حد قوله.